Anche a Cantiano si è collocata una panchina rossa anti-violenza

Inaugurata ieri in piazza Luceoli a Cantiano su iniziativa del circolo Auser col supporto dell’amministrazione comunale una panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne. La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. "È il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne e collocata in una piazza come nel nostro caso mantiene viva una presenza". Con queste parole la presidente di Auser Cantiano Giovanna Simoncelli ha introdotto la toccante cerimonia alla presenza di scuole e cittadini.

"Ringraziamo Adele Tanfulli per averci donato questa panchina e le maestranze comunali che hanno provveduto ai lavori", ha argomentato la Simoncelli. Ha preso la parola il sindaco Alessandro Piccini che ha ricordato la ricorrenza sottolineando come "i numeri crescono. E sono numeri di donne uccise per mano di partner o ex partner, di donne che subiscono violenza. Sembra essere ormai una normale routine ma di fondo la radice della violenza sulle donne è nella nostra cultura. Fatto che non possiamo accettare". Il sindaco ha ringraziato l’Auser evidenziando lo straordinario contributo volontario a vantaggio della comunità ricordando l’impegno anche nell’ambito dei servizi del Taxi Sociale: "Una squadra ammirevole, gente che sottrae il proprio tempo per supportare le esigenze dei cittadini". Nella mattinata sono seguite letture di alcuni brani della cantianese Serena Agostinelli interpretati da Daniela Bertinelli.

Amedeo Pisciolini