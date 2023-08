Anche a Urbino arriva il campo di bocce Oggi il taglio del nastro

Non c’è niente di meglio del gioco delle bocce per coniugare svago e attività fisica negli anziani, una categoria in aumento anche a Urbino dove tuttavia mancava un campo di gioco per praticare quello che è a tutti gli effetti uno sport praticato in tutto il mondo e di antica tradizione anche nel nostro territorio. A colmare la lacuna ci ha pensato il Consiglio Direttivo dell’Auser di Urbino che oggi alle ore 18 ne inaugura uno tutto nuovo, realizzato accanto alla sua sede di Via Neruda, nei pressi della Piscina Comunale.

A lanciare il primo boccino sarà il Sindaco Maurizio Gambini, presente con gli assessori Marianna Vetri ed Elisabetta Foschi. A seguire, un buffet per gli aspiranti giocatori e giocatrici come per tutto il pubblico presente.

t. v. m.