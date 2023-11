Anche a Urbino il film su Giorgia Righi

"Ancora volano le farfalle", iscritto in concorso ai David di Donatello, il film ispirato alla storia di Giorgia Righi, arriva a Urbino. Martedì 28 dopo aver avuto un pubblico di oltre 2.500 spettatori, sarà proiettato al cinema Ducale alle 21. La pellicola, che vede per protagonista la vita della 25enne di Gallo di Petriano affetta da atassia di Friedreich, ha commosso il pubblico accorso in massa nelle sale del Multiplex Giometti. Tanto che il gestore ha deciso di aggiungere due ulteriori proiezioni speciali nel week-end, oggi alle 20,30 e domenica alle 15,30. In questo fine settimana la pellicola del regista Joseph Nenci, prodotta e distribuita da A&P Group – Trasmetto.it., sarà in programmazione anche al Multiplex di Fano, oggi (ore 15,30) e domenica (ore 20,30). Il giro della provincia sarà completato dalla serata evento prevista ad Urbino. La sceneggiatura di “Ancora volano le farfalle“ è stata scritta da Antonella Marsili su un soggetto originale di Stefano Perilli, in arte Peroz, che ha composto anche la colonna sonora originale, che sta avendo un grande successo e sta passando nelle radio pesaresi.

Il direttore della fotografia è Giuseppe Andreozzi. Il film ha permesso alla famiglia Righi nei primi 15 giorni di programmazione di raccogliere donazioni volontarie utili alla ricerca sulle Atassie per oltre 5mila euro. Il libro scritto da Giorgia “Vivere volando“ è in ristampa.

fra. pier.