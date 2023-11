Anche a Urbino: "volano le farfalle"

Oggi alle 21 al Cinema Ducale di Urbino sarà proiettato ‘Ancora volano le farfalle’, in concorso ai David di Donatello. Il film è ispirato alla storia di Giorgia Righi, la 25enne di Gallo affetta da atassia di Friedreich. Sono quasi tremila le persone che l’hanno già visto nei cinema della provincia. La sceneggiatura è di Antonella Marsili su un soggetto originale di Stefano Perilli, in arte Peroz, mentre il direttore della fotografia è Giuseppe Andreozzi. Già raccolti 5mila euro di donazioni per la ricerca sulle Atassie.

fra. pier.