Anche bambini di otto anni guardano video hot con i cellulari

Il jingle parte. Il babbo è al volante, ma dice al figlio di otto anni, nel sedile dietro: "Smetti di giocare col cellulare. Chiudi immediatamente". La mamma non capisce, ma il padre sì: il jingle è quello di pornhub, il portale pornografico che nel 2019 ha totalizzato 42miliardi di visite, 115 milioni al giorno.

Prima o poi che il figlio si sarebbe interessato a "certe cose", "c’era da aspettarselo, ma che accadesse così presto, anche no" ha confessato il genitore. L’aneddoto è realmente accaduto, raccontato alle volontarie del Cav, il Centro aiuto alla vita, nessuna delle tre sorprese da questo episodio che hanno ascoltato durante i corsi di sessualità alle elementari, medie e superiori.

"Andando nelle classi – spiegano Giovanna Giacchella, Antonella Vitali e Marsha Bruno –, tra i bambini, troviamo un mondo spesso inimmaginabile perfino ai loro genitori". Per questo è previsto un confronto con le mamme e i padri. Sono oltre dieci anni che il Cav, l’associazione con sede in via Giansanti, va a parlare di sentimenti, prima ancora che di sesso e sessualità.

Ad ogni incontro in classe c’è lo psicologo: "Parlare in modo aperto, positivo delle trasformazioni che accadono dentro e fuori di noi – conclude Giacchella – in tante occasioni ha fatto evolvere la consapevolezza su cosa sia il rispetto verso la persona amata". Come viene presentato il mondo adulto? "Alla primaria è tutto più sfumato – dice Vitali – alle medie scrivo tre parole: amore, sesso e sessualità e il racconto approda nell’esplorazione dei sentimenti.

s.v.r.