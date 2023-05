Anche da Seri arriva il caloroso benvenuto

Non era fisicamente in Duomo ieri il sindaco Seri, ma non ha fatto mancare la sua vicinanza. "Apprendo con gioia della notizia del nuovo Vescovo che presto guiderà la Diocesi di Fano! - ha scritto - E con l’occasione voglio rinnovare il ringraziamento a Mons. Armando Trasarti per la sua lunga e generosa prelatura presso la nostra Città. Al contempo voglio dare il mio più caloroso benvenuto ad Andrea Andreozzi, sicuro che Fano saprà abbracciarlo con lo spirito accogliente che da sempre la contraddistingue. Son certo che questo rapporto porterà frutti buoni e abbondanti per tutta la nostra comunità".

"Caro Massimo Seri, amico e collega - gli ha scritto invece il sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci -. A nome di tutta la mia comunità posso assicurarti che sta per arrivare nella vostra diocesi una persona straordinaria, che sarà certamente un grande vescovo e che noi tutti a Porto Sant’Elpidio non abbiamo potuto far altro che amare ed apprezzare per la sua umiltà, il suo grande cuore e la sua umanità".