Anche due cagliesi tra i tifosi di Sinner

Sono stati in molti anche in città a fare una levataccia per seguire in Tv alle prime ore dell’alba l’incontro del Master Australian Open tra il numero uno Djokovic e Jannik Sinner. Mentre scorrevano le immagini sul Canale Eurosport di Sky, più volte nelle inquadrature del pubblico e come vediamo nella foto, è apparsa una coppia di cagliesi trasferitasi per lavoro a Melbourne che tifava per il nostro connazionale. Enrico Postiglioni e sua moglie Egle, a gran voce hanno tifato per l’intero incontro con tanto di tricolore incitando Sinner e già hanno comunicato a chi li ha contattati che saranno di nuovo presenti anche domenica per l’incontro finale dell’Australian Open. Mario Carnali