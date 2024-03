Anche Gabicce è Capitale. Ecologia, cinema, musica. È il Festival degli sguardi

La settimana di Pasqua (dal 25 al 31 marzo) il testimone di Pesaro 2024 passa Gabicce Mare. Tra i protagonisti il giovane cantante Giovanni Cricca, famoso artista di punta della settimana evento. Ecologia, cinema e immagini, musica e cinema i punti cardine. Gabicce Mare, tra l’altro, si è presentata ufficialmente come località capofila della destinazione turistico-culturale "La Riviera del San Bartolo" insieme al Comune di Gradara e di Pesaro con un programma appositamente pensato per collegarsi allo slogan "La natura della cultura". "E’ grande motivo di prestigio per Gabicce Mare - dice il sindaco Domenico Pascuzzi, (foto, ieri durante la presentazione) – poter essere Capitale Italiana della Cultura per una settimana insieme a Pesaro con un programma ad hoc che abbiamo deciso di chiamare ’’Festival degli Sguardi’. Ringrazio tutto le associazioni gabiccesi e gli operatori turistici ed economici per il loro coinvolgimento e per aver colto con vero interesse questa opportunità".

Il 24 marzo a Fiorenzuola di Focara (e si sposterà poi a Gabicce, nella sede del Quartiere 6 di Pesaro in viale Dante 1), sarà allestita la mostra di "Archeoplastica". L’evento inaugurale sarà alle 10 al Mississippi dove alle 20.45 seguirà ‘Sguardi e habitat. Stili di vita a confronto’. Il giorno dopo, nello stesso luogo alle 15, ‘Lo sguardo istantaneo’, dalla Polaroid al selfie, workshop a cura di Gabriele Nastro mentre alle 18 ‘Sguardi possibili, tra fotografia e cinema’. Alle 20.30 invece nella Chiesa Maria Santisisma Immacolata i cori de Le Piccole Note Gabicce, Grillo D’Oro di Pesaro e l’Exnovo Coro Urbano Pesaro in concerto. Sempre al Mississippi alle 18 ‘Sguardi filosofici’ di Paolo Ercolani presenta, alle 21 ‘Sguardi d’arte. La terra plasmata’.

Il 28 marzo alle 15.30 al Centro Civico Creobicce ‘Sguardi gabiccesi’, racconti su Gabicce Mare di Leonardo Badioli mentre alle 18 ‘Nuovi sguardi della pubblicità’ al Mississippi dove a seguire ci sarà l’evento ‘Sguardi musicali sulla natura’. Alle 10 del 29 marzo ci sarà la passeggiata fotografica con la Banda del San Bartolo mentre alle 17 nell’area sportiva di augura il torneo di calcio Regins Pasqua Football Cup organizzato da Asd Gabicce-Gradara. In viale Vittoria alle 9 inaugurazione della 42ª settimana cicloturistica internazionale organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi. Poi dalle ‘Sguardi sonori: il paesaggio come scenografia diffusa’, ovvero scenografie diffuse per Gabicce Mare. Alle 17.30 al Mississippi Marco Ardemagni presenta ‘Biancaneve e i settenari. Antologia di poesia giocosa’ mentre alle 20 in piazza Municipio ‘Early Night Tales’ percorso musicale di Cobra e il concerto di Cricca alle 21 con apertura notturna dei negozi.

Il giorno di Pasqua, alle 17 "Sguardi e tendenze. La disco music e Gabicce Mare fra passato e presente, in attesa di Disco Diva 2024" con Joyce Elaine Yuille e la Dino Gnassi Corporation come chiusura eventi della settimana. Dal primo aprile il testimone passa a Montecalvo.

fra. pier.