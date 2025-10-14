Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Nuovo Dall'Ara ai 'privati'
14 ott 2025
BEATRICE GRASSELLI
Anche Gabicce in trincea contro il tumore al seno

Un gesto pensato per le donne che hanno cura di sé. Nell’ambito del mese della Prevenzione, l’assessorato alla Sanità insieme alla commissione Pari opportunità del comune di Gabicce Mare e con la collaborazione della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Pesaro, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione di una patologia grave e potenzialmente invalidante come il tumore al seno. Si tratta di una delle malattie più diffuse tra le donne ma che, grazie alla diagnosi precoce e alle cure tempestive, ha sempre più possibilità di essere curata con successo e sconfitta. Le visite senologiche gratuite si svolgeranno sabato 18 ottobre presso gli ambulatori dedicati all’iniziativa che saranno ricavati negli spazi del centro civico Creobicce (via XXV Aprile) e saranno effettuate a cura dei medici specialisti della Lilt di Pesaro a tutte coloro che hanno provveduto a fare la prenotazione telefonica. L’iniziativa sarà riservata esclusivamente alle donne residenti nel comune di Gabicce Mare e le prenotazioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le telefonate per prenotare potranno essere effettuate oggi e domani, nella fascia oraria tra le ore 10.30 e le ore 12.30, chiamando direttamente il numero 0541 820634. L’iniziativa, che si inserisce tra le attività del mese della Prevenzione, ha l’obiettivo di sensibilizzare e di offrire un’opportunità concreta di controllo gratuito alle donne residenti.

bea. grass.

