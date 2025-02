Anche Giacomo Rossi a favore del ricorso al Tar per il teatro di Cagli

Anche il consigliere regionale Giacomo Rossi interviene sull’esclusione del Teatro di Cagli dalla Candidatura Unesco denominata “Teatri condominiali all’italiana tra XVIII e XIX secolo nell’Italia Centrale“ ed è favorevole al ricorso al Tar predisposto dal Comune. Dice Rossi: "E’ bene fare alcune precisazioni sulla questione e lasciare da parte le strumentalizzazioni politiche e le inesattezze. Appena sono stato interessato sulla questione non mi sono tirato indietro per capire le modalità e gli elementi dell’esclusione alla candidatura del Teatro di Cagli dal primario elenco dei 62 teatri. Secondo la Commissione Tecnico Scientifica della candidatura, nella quale ci sono vari soggetti istituzionali e tecnici (e non solo la Regione Marche), l’unico modo per arrivare ad una chance di accettazione della candidatura era quella di un taglio drastico del numero di teatri candidati, tale da non superare i 20 siti. Possiamo ora contestare legittimamente le modalità di questo taglio e gli ulteriori criteri apposti ma al momento credo sia più importante capire se il Teatro di Cagli rientra anche all’interno degli ulteriori criteri temporali e strutturali richiesti dal quale è stato escluso. Se vi sono errori, è bene che vadano sanati e richiesta la riammissione nell’elenco, qualora l’Unesco lo consenta". Sul ricorso al Tar, Rossi dice che concorda su "questa scelta qualora ci siano gli elementi fondanti".

Mario Carnali