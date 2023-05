Anche gli animalisti: "No al biolaboratorio"

Cinque associazioni si sono unite nella battaglia "contro la sperimentazione animale e a favore di una ricerca innovativa": Lav, Enpa (Sezione Pesaro), Oipa (Sezione PesaroUrbino), Eze(Ente Zoofilo Ecologista) e Lupus in Fabula chiedono chiarimenti alle istituzioni locali in merito alla progettualità dell’ Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, a Pesaro. "Davanti alla volontà espressa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – affermano in una lunga nota – riguardo la realizzazione di un laboratorio di tipologia BSL3 le associazioni animaliste ed ambientaliste si sono mosse per contrastare l’apertura di un altro laboratorio di sperimentazione su animali, unendosi alle proteste dei cittadini e alcuni esponenti delle istituzioni locali". Le associazioni citate ritengono che "l’apertura sia oltrettutto in totale antitesi con quanto richiesto dalla legge nazionale che promuove una ricerca basata su modelli alternativi". "Allo stesso modo vogliamo esprimere il nostro supporto al progresso della ricerca scientifica e crediamo fortemente che un centro come l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche possa, e debba, utilizzare le proprie competenze per creare un polo di riferimento per i modelli sostitutivi e per gestire situazioni di emergenza sanitaria (ad esempio la brucellosi canina)". Le associazioni auspicano, al più presto "un incontro chiarificatore con le istituzioni".