Anche Hackett all’evento dei Lions. I campioni in campo con i bambini

Il centro sportivo del Basket Giovane si è trasformato martedì scorso in un grande campo di solidarietà grazie all’evento "Tutti in campo contro il neuroblastoma", promosso dai Lions Club della Zona A – III Circoscrizione del Distretto 108A, con il patrocinio del Comune. Un bellissimo e partecipato pomeriggio pensato per unire sport, divulgazione scientifica e impegno sociale. I veri protagonisti sono stati campioni di calcio, basket e atletica che hanno accettato di prendere parte alla lotta contro il neuroblastoma, il tumore solido extracranico più diffuso in età pediatrica. A sorpresa, ai tre cestisti annunciati - Matteo Tambone e Simone Zanotti della Vuelle e il pesarese della Rinascita Basket Rimini, Giovanni Tomassini - si è aggiunto il neo campione d’Italia, con la Virtus Bologna, Daniel Hackett; presenti poi l’attaccante del Parma, il pesarese Milan Djuric e la staffettista pesarese Elisabetta Vandi.

I sei campioni hanno accompagnato i bambini partecipanti in un pomeriggio di giochi cui è seguito un momento dedicato alla divulgazione e all’approfondimento scientifico con gli interventi della ricercatrice Francesca Gianno dell’Università "La Sapienza" di Roma, e di Lorenzo Tartagni, direttore della Pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, attiva dal 1993 con sede all’Istituto Gaslini di Genova, nata dall’unione di genitori e medici che da oltre trent’anni finanzia la ricerca e costruisce reti di solidarietà in tutta Italia. Un evento di valore, che ha trovato il sostegno convinto del Comune di Pesaro presente con l’assessora allo sport Mila Della Dora. Hanno partecipato, fra gli altri, la consigliera regionale Micaela Vitri, il medico sociale della Vuelle Piero Benelli e il preparatore atletico della Vuelle, Roberto Venerandi.

Luigi Diotalevi