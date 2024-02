Anche i bagnini a Roma contro l’Europa

"Un pullman di imprenditori balneari da Pesaro approderà a Roma, il 15 febbraio, per prendere parte alla protesta nazionale del “Popolo produttivo“ contro le politiche comunitarie che mettono a rischio la sussistenza di intere categorie professionali". A parlare è Ivana Ciuffoli (foto), contitolare di Bagni Re Sole. Ciuffoli ha già preso parte a molte mobilitazioni, tra cui la cosiddetta “rivolta dei trattori“, poiché condivide timori e preoccupazioni che, in particolare, per bagnini ed ambulanti, hanno origine nell’applicazione della famigerata direttiva europea Bolkestein. "Un anno fa nasceva il Popolo Produttivo comitato che unisce diverse categorie italiane perché oramai i problemi dell’ uno sono i problemi dell’ altro– osserva Ciuffoli –.

L’ Europa propone, o meglio impone, degli indennizzi per abbandonare il proprio lavoro. A coloro che dicono che noi balneari siamo su suolo demaniale rispondo subito che la giusta osservazione viene sorpassata dal fatto che noi, con i nostri investimenti con il nostro lavoro e la nostra inventiva, abbiamo creato, dal niente un comparto unico al mondo, fiore all’occhiello del turismo internazionale. Oltremodo in Italia è stata fatta una mappatura delle coste che evidenzia che non c’è scarsità della risorsa pur non avendo la mappatura completa di laghi e fiumi.

Siamo a tutti gli effetti fuori dalla direttiva Bolkestein. Quindi non si comprende questo accanimento ancora nei nostri confronti. Così la terra coltivata da mani esperte non può essere indennizzata per fare posto a pannelli solari. Queste terre producono anch’esse delle eccellenze nel mondo. Con la scusa del green e della libera concorrenza ci vogliono espropriare del nostro lavoro. Qui si tratta di difendere i nostri confini, il nostro mare, le nostre terre la nostra unicità e quel che rimane del nostro famoso made in Italy".