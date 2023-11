Anche i cacciatori hanno un cuore

Momento all’insegna della solidarietà in municipio a Pergola. Il presidente della sezione cittadina della Federcaccia Franco Gaggia insieme ad alcuni suoi colleghi dell’associazione hanno donato ai servizi sociali del Comune, al centro per ragazzi diversamente abili ‘Margherita’ e all’Aspecc Odv che presta assistenza domiciliare ai malati oncologici, il ricavato della quarta edizione della loro ‘Lotteria di Beneficienza’ tenutasi durante La Fiera del Tartufo. Il totale di 1.302 euro è stato equamente diviso in tre assegni di 434 euro. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte la sindaca Simona Guidarelli, l’assessora Sabrina Santelli, la presidente della cooperativa ‘La Macina’ Antonella Merolli che gestisce il centro e Renata Roia dell’Aspecc.