Anche i dipendenti Sda incrociano le braccia "Le retribuzioni vanno adeguate, non molliamo"

Di sciopero in sciopero al centro di distribuzione Sda di via dei Cacciatori, perché ieri mattina una trentina di dipendenti hanno un’altra volta incrociato le braccia all’interno comunque di uno sciopero nazionale "ma abbiamo messo in conto un’altra giornata di fermo per lunedì solo per la sede distributiva pesarese. Questo perché c’è un trattamento economico sfavorevole rispetto ai lavoratori dello stesso marchio di altre città – dice Matteo Franceschetti del sindacato autonomo –. L’adesione anche stavolta è stata alta perché 30 dei 35 lavoratori hanno aderito

alla protesta e per la distribuzione di pacchi e materiale sono usciti solamente 4 furgoni. Chiediamo un ritocco delle retribuzioni in linea con l’inflazione".