Anche il Carnevale è comunque una moda

Ecco una novità, super avanguardia direi. Oggi è carnevale, giovedì grasso e quindi arlecchino! O era allegria? Boh. In ogni caso il carnevale è moda, infatti si sfila e la sfilata è quella che seguiamo almeno quattro volte l’anno per conoscere le tendenze delle successive stagioni. Immaginiamo allora di essere a dei défilé, quali sono le maschere da trend assicurato?

Mercoledì Addams dopo il successo della serie è la più gettonata, in fondo il tubino nero è una delle basi del guardaroba. Anche se nelle ultime ore il "Pensati Libera" di Chiara Ferragni a Sanremo sta superando le piccole Orietta Berti con le capesante e i ventagli che da due anni fanno furore. Insomma potrebbe diventare l’equivalente del nuovo cappotto color cammello. Ma poi chi non ha un impermeabile, magari non nuovissimo? E allora il Tenente Colombo è servito e fidatevi potrà far furore e sarà altamente confort-fit per non dire casual e vintage. Anche perché ve lo ricordo il minimal starebbe per tornare e allora non ci resta che sfoderare, in alternativa, un tocco glam con un reperto disco primi anni Duemila. Potrebbe volerci un’era geologica prima di poter replicare.

Ah una domanda che poi ho dimenticato totalmente: come è andato il vostro Veganuary social?

Oggi non voglio consigliarvi un libro ma una iniziativa molto carina. Se domani, ma anche sabato, passate da Urbino dovete assolutamente fare un salto nella Biblioteca dell’Accademia Raffaello dalle 10 alle 18 perché c’è la seconda la seconda edizione del "Book Friday", io ve l’ho detto eh. La sede dell’Accademia Raffaello è a palazzo Viviani in via Cesare Battisti 54.

Il profumo di questa settimana non può che essere gioioso essendo questo giovedì grasso. Ovvero di dolci opulenti e fritture… non sentite anche voi questa essenza di scorza di arancia, e rum con tocco di miele di acacia finale? Beh, io sì.

