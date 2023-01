Anche il consigliere regionale Giorgio Cancellieri si dice amareggiato per il caso arcidiocesi

Il malcontento che l’unione in persona episcopi dell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado con quella di Pesaro ha creato nel territorio è vivo e, ora, a dirsi "profondamente dispiaciuto" è il consigliere regionale Giorgio Cancellieri. Un dispiacere motivato da "ragioni storiche e culturali, in quanto l’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo racchiude una storia identitaria e un’unicità da tutelare e valorizzare, essendo Urbino città patrimonio Unesco il cui Ducato ha portato innovazioni culturali, urbanistiche e sociali che l’hanno resa culla del Rinascimento. Un’eredità importante, di cui oggi ancora beneficiamo e di cui vorremmo continuare a essere degni". Cancellieri si sofferma anche sulla riorganizzazione dei parroci fatta di recente, che ha trasformato l’organigramma del clero di Fermignano, paese di cui è stato due volte sindaco, portando don Giuseppe Tabarini a Urbino e don Fabio Pierleoni a Sant’Angelo in Vado, ma anche il rientro di don Davide Tonti: "Sono convinto che i cambiamenti apportati possano creare nuove sinergie. Un grande benvenuto, o forse dovrei dire bentornato, a monsignor Tonti, che stimo molto per le competenze culturali e teologiche e a cui auguro di servire al meglio il nostro paese e la nostra parrocchia. Sicuramente potrà contare sulla collaborazione mia e del gruppo Fermignano rinasce. Ringrazio ancora una volta don Pippo (monsignor Tabarini, ndr), per essere stato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità e per diverse generazioni di fermignanesi, e don Fabio, al quale mi lega una profonda amicizia, che si è speso moltissimo per Calpino. Quando morì don Giuseppe Righi, chiesi all’arcivescovo, monsignor Giovanni Tani, un parroco in grado di supportare al meglio quella comunità: oggi posso affermare che don Fabio ne sia stato all’altezza".

Nicola Petricca