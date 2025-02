Anche il dialetto è cultura

Nella settimana della cultura non poteva mancare una serata di poesia dialettale dedicata a Maria Conti, che, con i suoi versi umoristici in acqualagnese, ha immortalato la vita e i personaggi del suo paese. Anche noi studenti del Mattei abbiamo aderito all’iniziativa, consapevoli che il dialetto è un patrimonio culturale da tutelare, perché testimonia la storia, le tradizioni e la creatività di un territorio. In un mondo sempre più globalizzato i dialetti possono considerarsi un atto di resistenza contro l’uniformità e l’omologazione: sono poetici, ricchi di immagini, più espressivi e concreti dell’italiano e permettono di comunicare pensieri e concetti in modo diretto e immediato. Volete un esempio? "Noia’ sem acqualagnesi/ en sem d’ ch’i altri paesi!/ El tartuf per noia’ è ’na bontà/ e po’ è tutt d’alta qualità!/ De set en murim sicur/ è pien de bar tra sti mur!"

Classe 3^A dell’Istituto comprensivo "E. Mattei" di Acqualagna