Anche il gemellaggio ora è elettronico

La nostra scuola sta continuando il suo percorso di internazionalizzazione attraverso la realizzazione dei gemellaggi elettronici eTwinning e l’adesione ai programmi Erasmus+. L’obiettivo è quello di promuovere i valori europei : Sostenibilità: La Brancati è un esempio all’avanguardia di sostenibilità in Europa e nel mondo in quanto vincitrice del premio Leadership Award 2021 del U.S Green Building Council per la sua architettura Inclusione: la scuola promuove l’inclusione e la valorizzazione della diversità attraverso le sue molteplici attività -Partecipazione democratica e Cittadinanza attiva: i progetti svolti hanno l’obiettivo di far crescere i futuri cittadini europei con pratiche di partecipazione democratica in classe e lo sviluppo delle competenze necessarie per sentirsi parte consapevole di una comunità multiculturale globale che incoraggia il rispetto delle diversità.

Giada Bartolucci, Nihal Dokkari, Alessia Lodovici 3C