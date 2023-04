Anche il liceo Nolfi-Apolloni sta con Passaggi Festival Dopo le polemiche, solidarietà alla manifestazione

Dalla parte di Passaggi Festival anche il liceo Nolfi-Apolloni da quest’anno è partner dell’evento. "Leggiamo – commenta il dirigente Samuele Giombi – delle polemiche su alcuni social nei confronti del Festival, criticato per il prevalere di un orientamento politico-culturale che lo caratterizzerebbe. Ci sentiamo di sottolineare l’importanza della rassegna culturale anche per il mondo della scuola e per il nostro liceo in particolare. Gli studenti del Nolfi-Apolloni, come di altre scuole della città, da anni partecipano a Passaggi Festival; nell’ambito dell’ alternanza scuola-lavoro, che oggi il Ministero ha ridefinito come ‘Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’. Passaggi Festival ha dato e dà agli studenti modo di collaborare in vari settori: ufficio stampa, fotografia e riprese video, social media, allestimenti scenografici. Si tratta di attività coerenti con il profilo culturale del nostro liceo e che spesso costituiscono una opportunità preziosa di orientamento verso scelte future in campo professionale e di studio. Sotto questo profilo oltre che sotto quello culturale in genere, Passaggi Festival rappresenta un valore per la città e per il territorio. Tanto più che nel tempo la proposta culturale si è affermata in senso molto aperto sul piano culturale, con la presenza di ospiti dalle diverse estrazioni. Altrimenti la scuola, che vuole avere nel pluralismo culturale un suo punto di riferimento, non avrebbe partecipato e non parteciperebbe. Perciò ci auguriamo che Passaggi Festival cresca e consolidi la sua presenza a Fano". Dopo le critiche sui social rivolte a Passaggi di essere un festival con ospiti di sinistra e la reazione del direttore e ideatore della manifestazione Giovanni Belfiori di "valutare proposte di altre città" è subito intervenuto l’assessore Lucarelli per invitare gli organizzatori ad andare avanti. Dalla parte del Festival si sono schierate Confcommercio e Confesercenti, il segretario della Lega Fano Alessandro Brandoni e la capogruppo regionale M5S Marta Ruggeri.