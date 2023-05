Anche il Medioevo ha modellato il nostro paesaggio

Uno dei temi più interessanti, per imbastire un racconto, è rappresentato dalle trasformazioni che, nella diacronia, hanno interessato il paesaggio. Il paesaggio è un palinsesto pluristratificato senza univocità. Esistono paesaggi preistorici, protostorici, romani, medievali etc. Ogni epoca ha inciso sull’habitat, mai quanto l’odierna, ma anche in passato le civiltà sono spesso intervenute con forza.

Lo stesso Medioevo ha visto attivi più paesaggi. In età romana la campagna era regolamentata, suddivisa in lotti regolari. Le strade, i fossi, i fiumi costituivano termini di confine per un paesaggio “centuriato“, ossia organizzato, misurato, ordinato. Tracce di questo ordine si possono ancora cogliere, dopo duemila anni, osservando la pianura Padana dal satellite. Molti fossi e termini di confine degli appezzamenti di terreno, nella bassa padana, costituiscono il retaggio dell’organizzazione romana. Un sistema di edifici rustici, tra cui ville sontuose, gestiva il paesaggio: patrizi in cima alla piramide e schiavi alla base. Poi… il Medioevo… e il sistema romano salta, ma perché?

Dal III secolo d.C.: crisi economica, crisi sociale, invasioni barbariche. Le campagne, dopo 20 anni di guerre tra goti e romani d’Oriente per il predominio sulla penisola italiana (535-553 d.C.), risultano più che prostrate. La classe dirigente sterminata, i “contadini“ decimati, i fossi non più regimati che hanno reso acquitrinosi i fondi agricoli, la vegetazione ad alto fusto ricresciuta incontrollata. Benvenuti all’esordio del Medio Evo! Qualcuno ha dovuto rimboccarsi le maniche, durante il Medioevo, per rimettere in carreggiata il paesaggio. Ci sono voluti 1000 anni di maniche rimboccate per rendere l’Italia un giardino rinascimentale, come vedremo nella prossima uscita.

(puntata 277)

Daniele Sacco