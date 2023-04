Anche il Pd lancia l’allarme "Scandalo liste d’attesa"

di Luigi Luminati

La situazione della sanità pesarese è così messa male che anche il Pd ora lancia l’allarme. Lo si capisce quando si vedono schierati l’uno di fianco all’altro i due consiglieri regionali (Andrea Biancani e Micaela Vitri), il segretario provinciale Rosetta Fulvi, il segretario comunale Giampiero Bellucci, il capogruppo comunale Anna Maria Mattioli, il consigliere comunale di Fano Enrico Nicolelli, la referente della sanità di Urbino Maricla Muci all’insegna dello “Stop alla privatizzazione massiccia degli ospedali“.

Andrea Biancani ora alza i toni per aprire la kermesse: "In questa provincia non vengono nemmeno aperte le agende per le prestazioni sanitarie. Le liste d’attesa sono nettamente sballate". Dopo tre anni di gestione della giunta di centro destra niente sembra cambiato in meglio: "Le liste d’attesa sono il segnale più negativo della Sanità gestita da Acquaroli. E l’ultimo decreto nazionale – aggiunge il vicepresidente del consiglio regionale – che riduce le possibilità di ricorso ai medici a gettone delle cooperative private, non può che peggiore le cose". Diciamo che in casa Pd qualcosa pare volersi muovere dopo anni di blocco assoluto per l’accordo sul progetto di mini-ospedale concordato da Matteo Ricci con Francesco Acquaroli: "Dobbiamo dirlo – aggiunge Biancani – l’aver cancellato il progetto di ospedale unico da 620 posti letto, che doveva rendere l’attività sanitaria più logica è stato un errore fatto troppo in fretta. Inoltre continuo a ribadire che l’aver cancellato l’azienda Marche Nord, la migliore esistente nella Regione, è stato un altro grave errore. Il voler concentrare le alte specialità esclusivamente su Ancona, completerà il disastro: avremo un Ancona centrismo sempre più forte".

Troppo facile per gli esponenti del Pd ricordare che il progetto del nuovo ospedale di Muraglia ancora non si vede: "Ricordo che siamo arrivati a marzo e ancora non si è fatto nulla nemmeno per il piccolo ospedale di Muraglia. Il concorso per la progettazione – dice Biancani – doveva farsi entro il 31 dicembre. Siamo ad aprile nulla è stato fatto: il bando per la progettazione non c’è. Intanto Pesaro ha perso 54 posti letto tra Comunità protette e il reparto di Psichiatria, che è destinata a Fano. Non dobbiamo dimenticare che a livello numerico la nostra provincia ha già 300 letti in meno sui numeri generali delle Marche. E nel nuovo piano sanitario non sono previsti altri posti letto".

Commento finale del consigliere regionale Pd: "Le liste d’attesa sono fuori controllo: una situazione così non si è mai vista". Biancani non lo dice ma se fosse stato per lui questa sparata l’avrebbe fatta mesi addietro, ma qualcuno non ha voluto rompere con Acquaroli. E la conferenza stampa di sabato pare da mettere in relazione con l’uscita contemporanea in tema della consigliera regionale Marta Ruggeri dei 5 Stelle. La sensazione del vorrei ma non posso si cogliere anche nella parole di Bellucci: "Abbiamo chiesto tante cose ad Acquaroli ma non abbiamo mai avuto risposte". Anna Maria Mattioli conferma: "Non possiamo vedere operazioni di pediatria a Pesaro solo con chirurghi di Torrette". Infine Maricla Muci: "La gestione della sanità adesso è veramente inadeguata". Ma anche l’opposizione Pd non scherza proprio.