Anche il pesarese Mario Aiudi andrà alle attese semifinali

Mario Aiudi, il Frank Sinatra di casa nostra accede alla semifinale di “The Voice Senior“. L’83enne pesarese entra nei magnifici sei del Team Ricchi e Poveri e conquista la semifinale al talent show di Rai Uno. Dopo averlo scelto alle audition iniziali, Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri lo hanno selezionato tra i migliori sei del loro team, regalandogli un posto per la semifinale che si svolgerà venerdì prossimo, 24 febbraio, su Rai Uno. "Per fare questo mestiere è molto importante lo stile e l’eleganza, e Mario ne ha da vendere. Secondo me ha ancora molto da dare e noi vogliamo dargli questa chance", questa la motivazione dei Ricchi e Poveri nella scelta di Mario. Nella puntata di venerdì 17 si sono chiuse le squadre dei 4 coach, in attesa della fase dei ko che trainerà i protagonisti verso la finale. Buona fortuna Mario, la vita inizia a 83 anni. Aiudi è molto noto a Pesaro, fa parte anche di un trio composto da Frank Silvera, nome d’arte di Aiudi, dal farmacista Claudio Mari alla chitarra ed Enrico Cambrini alla batteria. La scorsa estate si sono esibiti in vari locali tra cui all’Astra cafè di Fulvio Urbinelli ed hanno partecipato anche ai Mercoledì di via Passeri. Prima dell’esibizione ha raccontato la sua vita tra avversità e soddisfazioni.

l. d.