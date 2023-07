Anche il pronto soccorso ’bolle’ "Siamo soltanto all’inizio Ma il personale ce l’abbiamo"

di Davide Eusebi

Arrivano in serie, qualcuno accompagnato dai famigliari, altri, la maggior parte, a bordo delle ambulanze del 118. Sono gli anziani le prime vittime del caldo africano che sta arrivando e che non mollerà la presa per diversi giorni. Anche ieri è stata una giornata intensa per il Pronto soccorso di Pesaro, con i sanitari impegnati ad assistere ottantenni e novantenni alle prese con difficoltà respiratorie e complicazioni delle rispettive patologie accentuate dall’afa che specie nelle ore centrali della giornata ha costretto i famigliari a chiedere l’aiuto dei sanitari per nonni e nonne. Fondamentale dunque sapere cosa fare per prevenire eventuali malori e aiutare gli anziani e le persone più deboli già a casa, prima di quanto i medici e gli infermieri del pronto soccorso possano fare. Un reparto che in questi periodi rischia il sovraccarico di lavoro, fermo restando che per le urgenze le porte restano più che mai aperte.

Giancarlo Titolo, direttore del pronto soccorso di Pesaro e Fano, qual è la situazione emergenza viste le temperature africane che stanno arrivando?

"In linea con gli anni scorsi, ma siamo solo all’inizio. Mercoledì abbiamo avuto tregua, ma per questo fine settimana e per i prossimi giorni avremo temperature ancora più alte e richieste di aiuto. Sarà un’estate intensa, il caldo è arrivato improvvisamente. E’ chiaro che gli anziani e i bambini ne soffrono in modo particolare"

Quali i sintomi e i rischi?

"Le sincopi da calore, i colpi di sole e di calore. I pazienti cardiologici con terapie importanti andrebbero monitorati e le terapie eventualmente rimodulate in base al gran caldo, solo per citare un esempio di categoria a rischio"

Consigli utili?

"Non uscire nelle ore più calde, idratarsi, bere molto e a piccoli sorsi, in modo di tenere il corpo sempre idratato: due litri al giorno, ma anche di più in questo periodo. Evitare gli sbalzi di temperature tra aria condizionata e ambiente esterno: per evitare stress termici conteniamo la temperatura del condizionatore, non abbassiamola troppo. E’ consigliabile il deumidificatore che riduce la parte di umidità e la percezione del caldo. Non è solo questione di gradi, bisogna vedere quanti ne vengono percepiti e in questo senso noi che siamo vicini al mare siamo fortunati"

Cosa mangiare in questi giorni infernali?

"Cibi leggeri e digeribili: frutta e verdura che contengono microelementi molto utili per recuperare i liquidi persi con il sudore. Eviterei insomma fagioli con le cotiche, se mi passate la battuta. Voglio dire: non facciamoci del male. Molto meglio il pesce, le verdure crude, il pane con misura"

Quanto lavoro "superfluo" avete al pronto soccorso in questo periodo?

"L’abbiamo tutto l’anno, ma è chiaro che se la richiesta di soccorso aumenterà, con essa aumenteranno anche gli accessi impropri, anche se bisogna andarci cauti su questo argomento. Il nostro mestiere è affrontare l’emergenza: che sia essa da Covid, caldo o freddo"

I casi più frequenti per i quali si potrebbe evitare il pronto soccorso?

"I casi di affaticamento, pressione bassa, sudorazione, ma fare una casistica di casi impropri, ripeto, è pericoloso. Meglio invece fare casistica delle emergenza"

Quando andare al pronto soccorso?

"Con una sindrome da caldo viene spontaneo, ma la buona regola è consultarsi con il proprio medico di famiglia, almeno per le patologie non gravi e immediate"

Con le ferie del personale sarete pronti per affrontare l’emergenza caldo?

"Assolutamente sì, abbiamo fatto un piano di lavoro con il personale fin da aprile e maggio e siamo in contatto costante con la direzione medica, una ottima collaborazione"

Carenza di organico?

"Ci abbiamo lavorato in passato e abbiamo trovato le soluzioni"