Anche la comunità moldava al voto. Seggio allestito in Provincia

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Pesaro
Elezioni Marche
CronacaAnche la comunità moldava al voto. Seggio allestito in Provincia
27 set 2025
SOLIDEA VITALI ROSATI
Cronaca
Non una, ma due elezioni in un solo giorno. E’ quello che affronteranno i cittadini moldavi residenti in provincia i...

Ludmila Melnic, presidente di seggio

Ludmila Melnic, presidente di seggio

Non una, ma due elezioni in un solo giorno. E’ quello che affronteranno i cittadini moldavi residenti in provincia i quali, oltre ad esprimere domani e lunedì la propria preferenza per i candidati alle regionali marchigiane, potranno votare domani anche per il rinnovo del proprio Parlamento d’origine. La novità di questa tornata è nella sede del seggio: non sarà a Baia Flaminia, all’interno della Biblioteca Braille, impegnata per le votazioni italiane, ma è stata spostata in via Gramsci, 4, nella sala Pierangeli del Consiglio provinciale. Si stima una partecipazione al voto tra le 1500 e le 2000 persone (seggi aperti dalle 7 alle 21). "Importante – osserva Ludmila Melnic, presidente di seggio – è segnalare questa novità. Il palazzo della Provincia è vicino a piazzale Matteotti, noto come capolinea delle corriere ed è prossimo alla sede ll’Inps, anche questa in via Gramsci. In base alle altre elezioni ci attendiamo un’affluenza di oltre 1500 persone in un solo giorno perché a raggiungerci saranno sia i residenti di tutto l’entroterra che i residenti fuori provincia". Melnic è stata nominata presidente di seggio dall’ambasciata della Repubblica di Moldova e dal ministero degli esteri moldavo. "In tutta Italia – spiega – saranno 75 i seggi aperti. Devo ringraziare per la collaborazione avuta la Provincia per averci dato a titolo gratuito la sala vista la concomitanza con le elezioni italiane e in particolare il segretario Michele Cancellieri e la funzionaria Tiziana Mariotti; il Comune di Pesaro e in particolare il funzionario dell’ufficio elettorale Battistelli; la Questura e la Prefettura". La comunità moldava esprime nel nostro territorio numeri significativi: a Pesaro è la terza nazionalità per numero e rappresenta l’8,6% degli stranieri radicati in città, preceduta da quella ucraina e dal primato dei rumeni.

Solidea Vitali Rosati

© Riproduzione riservata

