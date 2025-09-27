Anche la comunità moldava al voto. Seggio allestito in Provincia

Non una, ma due elezioni in un solo giorno. E’ quello che affronteranno i cittadini moldavi residenti in provincia i quali, oltre ad esprimere domani e lunedì la propria preferenza per i candidati alle regionali marchigiane, potranno votare domani anche per il rinnovo del proprio Parlamento d’origine. La novità di questa tornata è nella sede del seggio: non sarà a Baia Flaminia, all’interno della Biblioteca Braille, impegnata per le votazioni italiane, ma è stata spostata in via Gramsci, 4, nella sala Pierangeli del Consiglio provinciale. Si stima una partecipazione al voto tra le 1500 e le 2000 persone (seggi aperti dalle 7 alle 21). "Importante – osserva Ludmila Melnic, presidente di seggio – è segnalare questa novità. Il palazzo della Provincia è vicino a piazzale Matteotti, noto come capolinea delle corriere ed è prossimo alla sede ll’Inps, anche questa in via Gramsci. In base alle altre elezioni ci attendiamo un’affluenza di oltre 1500 persone in un solo giorno perché a raggiungerci saranno sia i residenti di tutto l’entroterra che i residenti fuori provincia". Melnic è stata nominata presidente di seggio dall’ambasciata della Repubblica di Moldova e dal ministero degli esteri moldavo. "In tutta Italia – spiega – saranno 75 i seggi aperti. Devo ringraziare per la collaborazione avuta la Provincia per averci dato a titolo gratuito la sala vista la concomitanza con le elezioni italiane e in particolare il segretario Michele Cancellieri e la funzionaria Tiziana Mariotti; il Comune di Pesaro e in particolare il funzionario dell’ufficio elettorale Battistelli; la Questura e la Prefettura". La comunità moldava esprime nel nostro territorio numeri significativi: a Pesaro è la terza nazionalità per numero e rappresenta l’8,6% degli stranieri radicati in città, preceduta da quella ucraina e dal primato dei rumeni.

Solidea Vitali Rosati