Anche la Disney ha amato molto i temi del Medioevo

Qualcuno mi ha domandato: "Hai parlato di musica contemporanea medievaleggiante, perché non scrivi anche del cartone animato su re Artù?". Beh, se aprissi quel varco, potrei andare avanti all’infinito, poiché si potrebbero prendere in considerazione anche le varie pellicole che hanno trattato il Medioevo. La Disney ha sempre manifestato un certo amore per l’Età di Mezzo.

Nel 1963 rilascia “La spada nella roccia“ un film di animazione che, non a caso, uscì nelle sale il giorno di Natale per restare un “classico Disney natalizio“ (in Italia giunse nel mese di luglio dello stesso anno). La vicenda è trattata con intelligenza sottile: il pubblico è minorenne, il protagonista è minorenne, il marketing è ben riuscito. L’oggetto della narrazione è un re Artù bambino e fulvo, mobbizzato (sottoposto a mobbing, maltrattamenti verbali e fisici) dal fratellastro (e dal tutore, ser Ettore) attraverso l’epiteto “Semola“.

In realtà il film scaturisce da un romanzo di T. H. White, edito nel 1938, che già aveva trattato l’infanzia del re e che aveva affascinato Walt Disney. È la storia di un bimbo dal fisico fragile, ma dalla forza di volontà incrollabile, che viene notato e aiutato da un vecchio saggio che agisce come un talent scout: il mago Merlino, divenendo suo precettore. In realtà Merlino, che può viaggiare nel futuro, ha visto chi diventerà Semola (re Artù) e, pertanto, non fa altro che aiutare il destino. Tutta la pellicola, intrisa di un Medioevo fantastico e maschilista, è spesa sull’educazione di Artù alle armi e alle lettere.

Il maestro Merlino sarà aiutato dal prode gufo Anacleto, che nel film originale porta un nome molto più calzante: Archimedes. Rivedendo il film animato con occhi odierni, molti bimbi lo trovano lento. Difficile dar loro torto.

(puntata 281)

Daniele Sacco