Anche la Giustizia può dimostrare gentilezza. Intervento del sostituto procuratore Silvia Cecchi

Oggi alle 18, all’hotel Alexander Museum, in viale Trieste 20 a Pesaro, si celebra la "Giornata mondiale della gentilezza". L’evento è organizzato dall’associazione "Persona gentile" presieduta da Pierfrancesco Marini. "Dove c’è la gentilezza ci sarà anche futuro" afferma il presidente dell’associazione. Quest’anno il tema di cui si parlerà è la ’giustizia gentile’, con questa scelta vorremmo far capire che anche la giustizia, come tutte le attività dell’uomo, ha la possibilità di esprimersi gentilmente verso la comunità". Il programma vedrà protagonista il sostituto procuratore Silvia Cecchi la quale terrà una relazione sul tema. Riconoscimenti a chi ha dimostrato gentilezza nello svolgimento della sua attività.