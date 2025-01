Anche la Regione conferma il via dei lavori a Ca’ Gulino

Pochi giorni all’inizio dei lavori per il ripristino della galleria Ca’ Gulino, tra Urbino e Fermignano. Come già annunciato da tempo su queste pagine, dopo oltre un anno dall’incidente mortale che causò un grande incendio e la distruzione degli impianti interni, entro fine gennaio Anas dovrebbe aprire il cantiere. A riportare nuovamente la notizia dell’imminente ripartenza dei lavori è il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche): "Più volte ho sollevato pubblicamente la questione e sollecitato Anas. Anche al consiglio regionale di ieri ho presentato una interrogazione per capire quali sono i tempi certi per la riapertura nel doppio senso di marcia. L’assessore Baldelli, che ringrazio, ha confermato che Anas ha ufficializzato che inizierà i lavori agli impianti di aerazione e di illuminazione entro la fine di questo mese, per portarli a conclusione entro l’estate". La galleria Ca’ Gulino, parzialmente riaperta dopo qualche mese dall’incidente che costò la vita a quattro persone, è infatti ferma da ormai molti mesi, costringendo chi sale verso Urbino a percorrere il vecchio tratto della statale. Conclude Rossi: "Bene la notizia che ora possiamo considerare davvero ufficiale e ringraziamo Anas per gli investimenti che ammontano a 4 milioni. Ci auspichiamo però che i tempi siano rispettati, così come siano intensificati i lavori e l’informazione sui cantieri aperti da Anas, come per esempio il ponte di Acqualagna e la galleria a Cagli".