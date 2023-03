"Anche l’amico Yezael difende la felicità"

Lunedì è stata la giornata internazionale della felicità. E non serve un filosofo greco per arrivare alla conclusione che è nel nostro istinto e quindi noi la ricerchiamo. Anche se sono convinto che in certi contesti ci sia stato una sorta di salto della specie e quindi alcune persone non sono proprio orientate alla sua scoperta, alla sua visione e al suo godimento. Opinione mia, ci mancherebbe, e nemmeno mi addentro in materie non mie.

Secondo me la prima chiave della felicità è l’equità perché ci fornisce un terreno fertile dove far nascere, e crescere, le nostre passioni e ciò che ci sta a cuore e quindi conducendoci alle porte di una bella fetta di felicità. Tra le mie passioni e felicità c’è anche la moda e quindi vorrei raccontarvi il manifesto che lunedì Angelo Cruciani, cantianese e milanese allo stesso tempo, ha presentato con il suo brand Yezael.

Si chiama “Defend Happiness“ (difendere la felicità) ed è una collezione nata dalla sensazione di entusiasmo e resurrezione che il nuovo anno ha portato: "il mondo post-pandemia sembra volgere lo sguardo verso il cielo e il futuro cercando più fratellanza e umanità. La felicità è una scelta di vita indipendente da cause e condizioni, un atteggiamento costruttivo e umano che parte dalla condivisione e dall’ottimismo.

Yezael porta a terra i suoi Angeli dal rigoglioso piumaggio: i capi raccontano di come l’essere umano non finisce nel corpo fisico ma che tutto si espande intorno a lui. "L’idea concettuale con la quale è stata creata la collezione è ritrovare le ali perdute", spiega.

Sapete che amo i libri e ne ho uno, vintage, che chiamo il mio libro della felicità e sfoglio e leggo quando ne sento il bisogno, si chiama “Moschino 1983 - 1993. X anni di Kaos!“.

Il profumo della felicità? Super personale ma secondo me odora di vetiver e neroli. O di note osmotiche e oud.

