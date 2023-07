Anche l’Arena Bcc è pronta ad alzare il sipario

Rassegna dialettale, spettacoli teatrali, serate di comicità, musical e cinema. "All’Arena Bcc – annuncia il presidente della cooperativa Tre Ponti Gino Bartolucci – eventi a go-go per tutta l’estate". L’Arena Bcc, che ha aperto la stagione con ben nove saggi di fine anno di altrettante scuole di danza, ospitando dal 9 giugno ad oggi fino a 900 persone a serata, da venerdì 7 luglio parte con la programmazione estiva: alle 21.30 la compagnia dialettale "La Tela" propone "Nisciun è perfett" di Laura Nigro. La rassegna dialettale, giunta alla sua XIII edizione, tornerà tutti i venerdì di luglio e agosto. Confermata la collaborazione con Carmine Imparato e "Il Cinema sotto le stelle" con un programma che spazia dalle pellicole d’azione a quelle per bambini "a prezzi popolari".

Da segnalare il 31 agosto la proiezione di un film a sorpresa in prima visione cittadina, mentre il 2 settembre sarà la volta del documentario di Gastone Mazzanti "Na volta a Fan c’eren i campanii". Inoltre l’8 luglio e il 26 agosto il San Costanzo Show presenterà il film "Non aprite quella sporta". Ancora il San Costanzo Show presenterà il 22 luglio e il 12 agosto "Cavalli anzi anzio no...somari di battaglia". Poi tanti appuntamenti di musica come "l’Omaggio a Morricone-musiche da Oscar" il 3 agosto, "Abba dream Abba Tribute show" il 5 agosto o "l’Omaggio alla Carrà" del 13 agosto. Non mancheranno gli spettacoli per bambini con "Mortina" il 6 agosto, il "Cartonito Magic Show" del 9 agosto o il 19 agosto con "Arriva Lucilla". Spazio anche alla danza classica con "Giulietta e Romeo", Balletto di Roma. Info 3482715070 o pagina facebook BccArenaOfficialPage.

an. mar.