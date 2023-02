Anche le palme fanesi finiscono sotto attacco

Le palme di Fano "sotto attacco". Come nel resto della costa marchigiana, anche le palme fanesi, solo in Sassonia ce ne sono una decina, rischiano di essere prese di mira da due parassiti ormai abbastanza diffusi, come il punteruolo rosso e la paysandisia. Da Aset, però, tranquillizzano e parlano solo di "situazione da monitorare in vista della primavera".

Un solo caso sarebbe stato riscontrato al Lido, nel lontano 2020, e la palma tagliata e bruciata. Alcuni cittadini, però, segnalano allarmati la presenza in alcune vie della città e anche sul lungomare di Sassonia di palme con le foglie rivolte verso il basso, sintomo del malessere della pianta. Nè Aset né il Comune sanno il numero delle palme presenti sul territorio comunale. La mappatura del verde annunciata un anno fa non è ancora partita mentre è approdato in giunta il nuovo regolamento sul verde che prevede, tra le altre cose, le piante da non mettere a dimora per il futuro: tra queste ci sono anche le palme. E proprio della salvaguardia delle palme si dovrebbe parlare in un prossimo incontro da organizzare, fa presente l’assessore all’Ambiente Cora Fattori, con il servizio Verde e Aset.

"Da qualche anno il punteruolo rosso e la paysandisia – fa presente Sandro Nardi del Servizio fito sanitario regionale – non sono più sotto la nostra sorveglianza, ma continuiamo a ricevere le segnalazioni da parte dei cittadini e a fare le verifiche in caso di moria di piante. Sappiamo che a Fano sono presenti entrambi gli insetti". Ovviamente sono possibili interventi di prevenzione e cura: "Per la paysandisia – spiega Nardi – si possono utilizzare dei bioinsetticidi con i quali irrorare in maniera abbondante le palme. Insetticidi efficaci per le piante e innocui per l’uomo. I bioinsetticidi non funzionano invece con il punteruolo rosso per combattere il quale servono prodotti specifici che possono essere utilizzati solo da soggetti autorizzati: funzionano in fase di prevenzione e nei primi stadi dell’infestazione". Qualche consiglio per i privati che abbiano nel loro giardino delle palme: "A scopo preventivo – fa presente Nardi – si possono usare prodotti non professionali, in commercio si può trovare qualcosa di efficacie". Quando la palma è irrimediabilmente compromessa, l’unica cosa da fare è abbatterla, triturando la parte dov’è presente l’insetto per evitarne la diffusione. Anna Marchetti