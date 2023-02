Anche lo sport è cibo per la mente

Lo sport per noi giovani di Mercatino Conca è un motivo di svago e di crescita, è un’occasione per rilassarci, inseguire i nostri sogni e stare insieme. Insegna ad accettare una sconfitta, a non arrendersi e a ritentare. "Io penso che lo sport sia importante e che faccia molto bene sia fisicamente che mentalmente” (Federico). “Lo sport è un motivo di svago e pensare che sto per andare in un luogo dove mi trovo bene e faccio qualcosa che mi piace, mi rasserena” (Eva). “Lo sport è molto utile per la nostra mente, io non lo pratico adesso perché non ho molto tempo, ma mi piacerebbe tanto” (Sara). “Lo sport aiuta a crescere, insegna che ognuno di noi è dotato di qualcosa di diverso e che non bisogna mai sminuire nessuno ma incoraggiarlo” (Zoe).

L’estate è un’occasione per praticare sport e Mercatino Conca è un posto perfetto. Abbiamo una bella palestra in cui giocare a pallavolo e a karate, una scuderia per l’equitazione e poi il ciclismo. Nelle vicinanze (per l’esattezza a Monte Cerignone) si può fare anche tennis e abbiamo splendidi percorsi per godersi belle camminate insieme. Noi la pensiamo così.

Zoe, Eva, Sara e Federico Classe 1ªA