Anche Mei dell’Udc rimprovera a Donini le responsabilità sul Celli

Anche l’Udc di Cagli dice la sua dopo il Pd, circa lo stato della sanità, a seguito delle dichiarazioni di Ninel Donini. "I frequenti interventi pubblici della ex consigliere regionale e capogruppo dell’allora PdS poi Ds Ninel Donini – afferma Mei dell’Udc – in merito la sanità lasciano perplessi. Si presenta come l’artefice di un presunto salvataggio dei piccoli ospedali tra i quali il “Celli“ di Cagli ricordando come nel periodo del suo mandato – durante il quale era capogruppo – “venne approvato il piano sanitario che mantenne tutti i piccoli ospedali“. In parte vero, come è vero ma non detto che in quegli anni il “Celli“ vide la realizzazione di una sala parto nel reparto di ostetricia che però, guarda caso, venne poi chiuso pochi mesi dopo come pure chiuse l’ortopedia. Quello che evita di evidenziare è che se quei presidi erano salvi – come Donini ripete ogni volta – come mai già dopo soli due o tre anni iniziarono spoliazioni e depotenziamento tanto che non mancarono le polemiche politiche e le proteste di cittadini e comitati? Tra molti concittadini della Donini serpeggia il dubbio che il suo incarico sia servito ad anestetizzare un eventuale e concreto impegno per la sanità nel territorio del Catria e Nerone".

E poi ancora: "Donini insiste nel dire di aver salvato l’Ospedale di Cagli – e non si capisce con quale logica visto che sono ormai una ventina di anni che il “Celli“ ha subìto continue spoliazioni fino a diventare ormai da diverso tempo un poliambulatorio – ricordo di guardarsi attorno e vedere dove invece veramente sia stato salvato l’ospedale locale. A circa 25 chilometri da Cagli il locale rappresentante in Consiglio regionale sta veramente operando per salvare l’Ospedale della sua città che è ora riferimento per il territorio circostante e lo fa ottenendo finanziamenti rilevanti per ammodernare la struttura, ampliando i servizi, ottenendo posti di terapia intensiva, aumentando le strumentazioni, impegnandosi per collaborazioni mediche con altre strutture. Autoincensarsi come fa la Donini serve a ben poco, gli apprezzamenti per avere davvero valore dovrebbero essere fatti da altri, in primis dai cittadini, altrimenti si fa venire in mente il motto latino: “excusatio non petita accusatio manifesta“".