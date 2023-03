"Anche mio padre morì in volo Dal suo sacrificio è nato un recital"

di Tiziana Petrelli

"Sapere che tuo padre ha sacrificato se stesso per non mettere in pericolo altre persone, sarà per sempre un motivo di orgoglio che, anche se solo in piccola parte, potrà alleviare il dolore". E’ una ferita che si riapre per la fanese Damiana Covre, figlia di Tullio Covre, asso dell’aviazione durante la Seconda guerra mondiale, che ha perso la vita in un incidente di volo sportivo il 2 luglio del 1961 quando lei aveva appena 33 giorni di vita. Oggi Damiana sente distintamente lo strazio che stanno vivendo le famiglie dei due piloti dell’Aeronautica Militare morti dopo uno scontro in volo sopra la base militare di Guidonia.

Una tragedia che poteva avere conseguenze più drammatiche se uno dei due piloti non fosse riuscito a evitare una palazzina del centro abitato. Proprio come suo padre Tullio a cui la Fondazione Carneige ha assegnato la medaglia d’argento al valor civile perché "per evitare una sicura strage riusciva a dirottare verso il mare, inabissandosi con l’apparecchio: fulgido esempio del più nobile altruismo". "Quando ho sentito la notizia e quando poi è emerso l’elemento della strage evitata ho sentito un brivido - racconta Damiana - e il mio pensiero è andato subito alle famiglie di questi due piloti. Io ho rivissuto dentro di me per infinite volte il momento in cui mia madre ha ricevuto la notizia dell’incidente".

Ai tempi non c’era tutta l’eco mediatica di oggi. Chi vi ha comunicato la notizia? Nel vostro caso quanto tempo c’è voluto per fare un po’ di luce sull’accaduto?

"Mio padre è precipitato nello Stretto di Messina e a causa delle correnti ci sono voluti diversi giorni per recuperare il relitto e il suo corpo. Da lì sono partite tutta una serie di indagini, che hanno portato alla ricostruzione di molti dettagli dell’incidente. Dettagli che in parte erano noti, come il fatto che lui avesse virato verso il mare per evitare di fare una strage sulla spiaggia, e che in parte ho scoperto solo da grande quando sono andata a consultare l’archivio dell’Aeronautica a Roma".

Per elaborare il lutto, ha iniziato un percorso che l’ha portata alla realizzazione di un recital.

"È così. È un viaggio che è durato tutta la vita e che probabilmente non è ancora finito. Grazie alla profonda amicizia e alle competenze di scrittura del mio amico di sempre Alberto Butturini, che fatalità è cugino di secondo grado dell’amico di famiglia che venne a casa nostra a dare la notizia dell’incidente a mia madre, abbiamo costruito un racconto a due voci. Non è la celebrazione del gesto eroico, o non solo, è soprattutto il racconto di un sogno, quello di volare, e il racconto di un viaggio fatto per colmare il vuoto dell’assenza di un padre".

Ha già rappresentato tante volte "Il sogno di papà" nei teatri italiani. Ora si sente liberata da quel peso che l’ha spinta ad esorcizzare l’accaduto?

"Credo di sì. Sin da bambina mi sono concessa la suggestione di un padre che da lassù mi protegge e mi aiuta, e se è vero che il dolore non si cancella, io sento che ricostruendo il mio personale mosaico della figura di mio padre, ho aiutato non solo me stessa, ma anche tutta la mia famiglia, e anche Alberto, e ora Tullio lo porto sempre con me".