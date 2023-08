"Anche noi saremo sabato al presidio per dire no"

"Un sit-in per sostenere la Pediatria a Pesaro". Ci sarà anche il Movimento 5 Stelle, che va all’attacco: "E’ semplicemente impensabile – dice Claudia Vanzolini di M5S – non c’è altro aggettivo per definire la scellerata idea di lasciare un capoluogo di provincia senza un reparto di pediatria. Già durante la pandemia come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto sentire la nostra voce contro lo spostamento del punto nascite da Pesaro a Fano, sia per le innumerevoli sollecitazioni dei cittadini che per i disagi subiti dallo stesso personale sanitario di Ostetricia e Ginecologia.

"Temevamo che, come spesso succede, ciò che si rende temporaneo nasconde la volontà di trasformazione in definitivo. Ma eravamo stati rassicurati sul ripristino della piena funzionalità del presidio di Pesaro. Ripristino breve ed apparente, ecco che torna una chiara volontà di penalizzazione del nostro territorio, senza per altro che sia stato ancora reso pubblico un progetto definitivo sul futuro nuovo ospedale di Pesaro. Quanti spostamenti dovrà ancora subire il reparto di pediatria che è stato da poco ricollocato? Quali altri reparti saranno soggetti alla medesima sorte? Scenderemo in piazza anche noi, insieme al Pd, al fianco delle mamme nostre concittadine, contro l’ennesima prova di forza tra la Regione ed il Comune di Pesaro, perché è questa l’unica ragione plausibile per una scelta che non ha alcuna logica. Poiché non ha alcun senso – conclude Claudia Vanzolini – creare un così grande disagio immediato per un bene futuro senza tempi certi. Tutto può essere fatto mantenendo la promessa di continuità dei servizi del presidente Acquaroli". Il sit-in di protesta si terrà alle 11 di sabato in piazzale Cinelli davanti all’ingresso del San Salvatore.