Anche oggi “Fuori Festival“ porta la musica nel centro storico Concerti nei cortili dei palazzi

Prosegue la rassegna concertistica “Fuori Festival“ con un ricco cartellone che si si snoda tra i cortili dei palazzi storici del centro, adiacenti alla casa natale del Cigno pesarese. Dopo i concerti alla nuova Galleria Rossini di Gioele Muglialdo, direttore d’orchestra e della pesarese Aura Cosentino al flauto; all’interno del Cortile di Palazzo Almerici Prosperi in via Bovio con il giovane artista pittore Ricardo Aleodor Venturi che ha dipinto ispirandosi al suono della voce della cantante lirica, il mezzo soprano Polina Anikina con al pianoforte Mari Batilashvili; nel cortile di Palazzo Fronzi in via Branca con Luca Bello alla fisarmonica; si prosegue oggi alle 18,45, di nuovo nella Galleria Rossini con il tenore Marco Hurtado e Mari Batilashvili al pianoforte. Poi lunedì 21 agosto, alle 18,45, sempre in Galleria Rossini, con il pianista Antonio D’Abramo; domenica 27 agosto, alle 18,30, concerto in Banchina nella sede del Sub Tridente in strada tra i Due Porti con il Quartetto Saxophonie. Si prosegue mercoledì 30 agosto, alle 18,30, di nuovo in Galleria Rossini con Giosuè Scarponi, percussioni e Alceste Neri al pianoforte; quindi il 16 settembre, alle 17,30, in via del Vallato 25 con Jimena Llanos, mezzosoprano e Francesca Matacena al pianoforte. E conclusione domenica 17 settembre, alle 10,30, all’Eremo del Beato Sante di Mombaroccio con la “La Musica della Moto Benelli Week 2023“. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Luigi Diotalevi