Anche Pesaro guarda al derby. Ascoli-Samb

GuidelliVis o non Vis, siamo marchigiani. E sarebbe da imbarazzanti provincialotti trogloditi se non guardassimo oltre la siepe del nostro campo. E se è vero che con uno smartphone alla mano siamo connessi col mondo, tanto più oggi non sarà possibile trascurare quanto accadrà al Del Duca, il catino del Picchio, dove dopo trentanove anni (l’età di una persona più che matura) si ripaleserà il derby con la Samb. Un derbone, o forse più, potenzialmente da quarantamila richieste, ma forzatamente da diecimila (fortunati) spettatori che nello stadio di ’rozziana’ e ’mazzoniana’ memoria rivivranno la vena del calcio che ancora oggi fluttua nell’immaginario collettivo. Al di là di ogni assai trascurabile valutazione del contesto di C, oggi nell’estremo lembo sud della nostra regione si guardano negli occhi due culture che raccontano l’essenza delle Marche: quella appenninica e marina. Una potenza di campanile che risveglia, per quanto possibile, il senso di appartenenza. Studenti fuori sede, anche da lontanissimo, tornano nella patria ascolana per assistere all’incontro della ’loro’ città. Roba da anni Ottanta. Se non Settanta. E non è poco in un ostentato e malsano globalismo che sta glassando tutta la nostra vita. Dunque, anche da Pesaro, gli occhi non possono non guardare, senza rischio di esagerare con le affermazioni, al big match del calcio odierno: Ascoli-Samb. La storia scende in campo. Senza se e senza ma. Questione di cultura. Di coscienza di ciò che accade in una regione, bella perché al plurale. Bella per il campanile che la caratterizza. Date un’occhiata alla vigilia a pochi chilometri, in fondo, da casa. E rivivrete il gusto di essere marchigiani. Il gusto vero del calcio, al di là di ogni individualità o statistica che lasciano il tempo che trovano. Buon spettacolo. Buon calcio. Buon derby. E dieci, cento, mille di questi Ascoli-Samb.