Anche Petriano è Capitale. Musica, poesia, golosità

Si accendono i riflettori su Petriano, seconda Capitale del progetto 50X50 Capitali al quadrato di Pesaro 2024. Prosegue il giro che farà diventare, a turno, ‘Capitale per una settimana’ ogni comune della nostra Provincia e dall’1 febbraio sarà il momento di Petriano.

"Una grande possibilità per mettere in mostra il nostro territorio, una vetrina per il nostro Comune – spiega Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano – In paese c’è tanto entusiasmo e speriamo di avere un bel riscontro da parte del pubblico, la musica sarà l’elemento fondamentale di queste serate". Saranno tre gli appuntamenti del programma che partirà giovedì 1 febbraio alle ore 21 nella Chiesa di San Martino con un concerto di Cesare Donati al pianoforte assieme al Coro Polifonico ‘Gallo in Canto’ di Gallo.

A seguire, un secondo appuntamento per sabato 3 febbraio, sempre alle 21, ma questa volta nel Centro Civico a Gallo di Petriano con il magico e tradizionale spettacolo del ‘Gallo d’Oro special edition’. "Il Gallo D’Oro è la manifestazione più importante per noi dove il vero valore sono i giovani in quanto oggi sono tutti presi dalla tecnologia e dai cellulari ma quando parliamo del Gallo d’Oro, qui, i ragazzi hanno il sorriso e sono pronti a collaborare, questo è molto bello e ridà valore alla creatività", afferma Paolo Cioppi rappresentante della compagnia teatrale di Gallo. Ad esibirsi in questa serata, oltre alla compagnia teatrale di Gallo, anche diversi cantanti selezionati per il festival con la partecipazione delle ‘Farfalline’ e Javier Eduardo Maffei sarà l’ospite speciale. Un occhio di riguardo anche per gli amanti della natura e della poesia proprio perché ad attenderli ci sarà la ‘Passeggiata del poeta’.

"Tutto l’anno sarà possibile fare una passeggiata tra la natura e la poesia – spiega Lilli Simbari, poetessa – E’ un percorso di circa 2 chilometri a Gallo lungo il fiume che prevede una serie di panchine dove sono riprodotte delle poesie da inquadrare con il QRCode per ascoltarle dalle voci degli autori. Un progetto scolastico molto bello realizzato dall’Istituto Tecnico Industriale di Urbino". Ultimo appuntamento con una nuova tappa della rassegna ‘Cosa c’è dop’ che domenica 4 febbraio alle ore 18 al ‘via Roma caffè’ in via Roma 181 a Gallo di Petriano proporrà un appuntamento goloso e tradizionale guidato dal sommelier Otello Renzi; info e prenotazioni al 328 6816108.

Ilenia Baldantoni