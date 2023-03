"Anche quelle lettere cubitali confermano il pregio dell’edificio"

"Fano non finisce mai di stupire. Il ritrovamento dei resti di un edificio pubblico importante sarà particolarmente utile per la lettura della storia della città". Il sindaco Massimo Seri guarda con interesse ai ritrovamenti emersi negli scavi di via Vitruvio, che, sotto la guida della Soprintendenza, vanno avanti da agosto. Sul collegamento con la Basilica di Vitruvio si mostra ottimista Dante Piermattei, studioso della città di Fano, il quale si augura "che fra tante brutte notizie non sia la volta buona che il buon Vitruvio ci faccia il regalo che aspettiamo da tempo. Edifici così importanti si costruivano a ridosso del foro e quindi si può dire che la Basilica si trova dov’è sempre stata".

Per l’ex ispettore della Soprintendenza Gabriele Baldelli l’epigrafe onoraria rinvenuta dimostra che la scritta (con le lettere V e I) "doveva essere bella e importante". "Forse celebrava – ipotizza la Soprintendenza – qualcosa o qualcuno o l’erezione dell’edificio stesso. La scritta, grazie alla colorazione in rosso dei solchi, doveva essere ben leggibile anche distanza". A colpire anche lo spessore dei muri, di 5 piedi romani (1, 50 metri) "identico – nota il professor Paolo Clini – a quello degli scavi di Sant’Agostino". Il presidente del Centro studi Vitruviani, Dino Zacchilli, ribadisce la necessità "di un saggio di scavo su via Vitruvio dove il georadar aveva rilevato la presenza di una pavimentazione".

An. Mar.