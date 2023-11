"Anche quest’anno borse di studio a tutti gli idonei"

Anche nell’anno accademico in corso, Erdis Marche erogherà borse di studio a tutti gli universitari richiedenti che siano risultati idonei. Lo fa sapere l’ente, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione, che mostrano ora l’effettivo andamento dei benefici per il diritto allo studio nei quattro atenei della regione, Urbino, Ancona, Camerino e Macerata.

Le risorse impiegate sono aumentate ancora, questa volta di due milioni di euro rispetto all’anno precedente, arrivando a un totale di oltre 33,5 milioni. "Il problema da alcuni paventato per la presenza di “idonei non beneficiari per mancanza di fondi“ è di fatto rientrato", spiega la presidente dell’ente, Maura Magrini, che, in occasione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prima, e di quelle assestate, poi, aveva detto che sarebbe stato necessario attendere quelle definitive per avere un quadro completo.

"Come ogni anno, i controlli effettuati dagli uffici Erdis hanno permesso di verificare la documentazione presentata dagli studenti, in particolare quelli extra Unione europea, registrando di conseguenza significative variazioni nell’andamento dei vincitori di borsa – prosegue –. Ora, con le graduatorie definitive si registrano scorrimenti che consentono di soddisfare l’ampia platea di studenti meritevoli ma con mezzi economici insufficienti, con un numero di vincitori di borsa pari a 6.575 iscritti (rispetto ai 6.493 vincitori delle definitive dell’anno scorso) così suddivisi: 1.943 ad Ancona, 848 a Camerino, 1.546 a Macerata, 2.238 a Urbino. Soltanto adesso, con questi dati in mano, potremo avviare un confronto costruttivo con tutti i soggetti interessati al diritto allo studio. L’obiettivo di Erdis è continuare a soddisfare, come negli anni precedenti, il 100% degli studenti idonei, che anche quest’anno risultano tutti beneficiari".

