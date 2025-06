Anche quest’anno San Crescentino ha fatto il miracolo

Non sono molti i giorni dell’anno in cui la città, ponte o non ponte, caldo o freddo, sole o pioggia, si ritrova sempre e comunque per qualcosa di sentito. San Crescentino ci riesce sempre, anche oggi in cui di gente a messa ne va sempre meno: ieri la funzione è stata affollata come sempre. L’arcivescovo Salvucci nell’omelia ha esortato i presenti a "ricevere dal patrono, che fu soldato, la spada della parola, la corazza della fede e l’elmo della speranza, insomma l’armatura di Dio, per affrontare le sfide del nostro tempo".

La processione, un lungo serpentone che si è snodato per le vie del centro, è riuscita a farsi largo pacatamente tra gli ingombranti tendoni allestiti in piazza per la festa della Repubblica di oggi e la statua ha beneficiato, per la prima volta nella sua storia, di una doppia ‘scorta’: due poliziotti si sono uniti ai due carabinieri in alta uniforme nell’accompagnamento simbolico che si ripete ogni anno. Anche i portatori, che parevano mancare fino all’ultimo minuto, alla fine si sono trovati: il miracolo di Crescentino.

gio. vol.