Anche Riceci avrà la sua ’Sfera’: "Un simbolo per tutelare la natura"

L’arte arriva a Riceci. Un dialogo con la natura per contrastare il progetto della maxi discarica. L’iniziativa parte da Roberto Malini che domenica mattina, alle 11, inaugurerà all’entrata di Gallo di Petriano, vicino alla Fab, la ‘Sfera di Riceci’: si inizierà con l’installazione, dove l’opera d’arte prenderà vita per mano dell’artista tramite la forza della natura. Ma cosa è la ‘Sfera di Riceci’? Si tratta di un pannello in forex serigrafato che misura cm 135 x 200 e verrà fissato a una struttura in tubi Innocenti. L’opera è stata realizzata in IA e pittura digitale dall’artista, scrittore e attivista Roberto Malini e l’installazione è stata resa possibile grazie alla comunità di Riceci di Gallo e Petriano. L’installazione della ‘Sfera di Riceci’ avviene contemporaneamente a quella della Biosfera in piazza del Popolo, a Pesaro, simbolo di Pesaro Capitale della Cultura 2024.

"Domani - spiega Malini - descriverò brevemente il progetto della ‘Sfera di Riceci’ durante l’evento Aria, che fa parte del ciclo di incontri ‘La natura vivente della cultura’, nella sala Pierangeli, dove sarà anche proiettato il video ‘Io sono Riceci’, di cui sono autore insieme a Fabio Patronelli - prosegue -. Come la Biosfera, la ‘Sfera di Riceci’ è un emblema che rappresenta la necessità di tutelare i luoghi storicamente e naturalisticamente eccellenti del nostro territorio. I cittadini di Riceci di Gallo e Petriano, di Urbino e di Pesaro chiedono alle istituzioni che fanno parte delle Capitale della Cultura di rompere gli indugi e chiudere la pratica-discarica. ’Siamo tutti Riceci’ è il messaggio veicolato dalla Sfera, che promette una strenua difesa della splendida valle in pericolo attraverso l’attivismo, il diritto, la buona politica nonché la cultura e l’arte", conclude Malini.

fra. pier.