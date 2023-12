Anche se manca il treno, alla stazione di Urbino un Premio europeo

La stazione di Urbino riceverà il Premio ferroviario europeo “Euroferr“, in quanto considerata ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica. A consegnarlo al sindaco sarà il generale (riserva) del Genio ferrovieri Mario Pietrangeli, per conto dell’Associazione europea dei lavoratori ferroviari (Aec), di cui è consigliere, in apertura di un convegno sul passato, presente e futuro della linea Fano-Urbino, che si terrà domenica alle 17,30, nella Sala del Maniscalco. "Il Premio, lanciato in Italia nel 2021, è stato inserito tra i progetti della European mobility week e da quest’anno contribuisce alla valorizzazione anche di analoghe realtà nel resto d’Europa – spiegano da Aec –. In tre anni abbiamo già premiato 153 sindaci italiani. Per noi, le stazioni ferroviarie non sono solo punti di transito, ma anche porte d’ingresso verso magici e meravigliosi territori. In tale contesto avverrà la premiazione del sindaco di Urbino, seguita dalla la conferenza del generale Pietrangeli sulla Fano-Urbino, a cui parteciperanno anche i rappresentanti dell’Associazione nazionale ferrovieri del Genio (Anfg), dell’Associazione amici ferrovia valle del Metauro, di Italia nostra, del Comitato per la riattivazione della linea ferroviaria “dei due mari“ e i vertici regionali Marche e Umbria di Aec".

L’evento di domenica anticiperà i festeggiamenti per santa Barbara, patrona di vigili del fuoco, marinai, artificieri e arma del Genio, che l’Anfg ha organizzato a Urbino per lunedì 4, insieme al locale comando dei Vdf e in collaborazione con il Comune. Ad aprire l’iniziativa, che richiamerà centinaia di ferrovieri del Genio da tutta Italia, sarà una messa officiata nel duomo da monsignor Giovanni Tani, arcivescovo emerito di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, alle 10,30. Seguiranno una commemorazione dei ferrovieri del Genio caduti in servizio, con deposizione di una corona d’alloro in piazza della Repubblica, e un pranzo sociale. "L’evento di Urbino è un’occasione importante per celebrare la nostra patrona e per ricordare il contributo che i ferrovieri del Genio hanno dato al nostro Paese – afferma Fabio Ceccato, presidente dell’Anfg –. Siamo orgogliosi di essere un’associazione che rappresenta una parte importante della storia dell’Italia e siamo molto felici di poter organizzare l’iniziativa qui. Urbino è una città che ha una storia importante, legata al Genio ferrovieri, ed è patrimonio Unesco. È un onore celebravi la festa di santa Barbara".

n. p.