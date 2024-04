Anche Veltroni celebra lo scrittore

Questa mattina ci sarà un omaggio a Paolo Volponi con Walter Veltroni. L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione XXV Aprile e dalla Fondazione Carlo e Marise Bo con l’Università di Urbino. In programma, ad ingresso libero, dalle 9 alle 13, nella Sala della Tartaruga di palazzo Passionei, sede della Fondazione Carlo e Marise Bo, in via Veterani a Urbino. Il programma vedrà l’introduzione da parte di Carlo Niro, presidente Fondazione XXV aprile a cui seguiranno i saluti di Giorgio Calcagnini, magnifico rettore dell’Università di Urbino. Gli interventi saranno invece del docente universitario Salvatore Ritrovato. Paolo Volponi lo si ricorda anche per la sua attività politica. Questa sarà illustrata e spiegata da Walter Veltroni.