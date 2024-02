Anche Vitruvio fa turismo. Tuffo nel passato con la tecnologia

Una città, tante storie. Dopo aver presentato la Fano Marinara, la Fano Gastronomica, Fano città del Carnevale e Fano un turismo per famiglie… per l’assessore Etienn Lucarelli è tempo di sottolineare (all’interno del suo progetto di promozione e valorizzazione delle varie identità cittadine) il legame della città della Fortuna con l’architetto romano che le ha lasciato un’invidiabile eredità spirituale.

Con ‘Fano città di Vitruvio’ è la storia a diventare protagonista della promozione della città, attraverso una serie di percorsi e narrazioni attuate attraverso contenuti multimediali resi disponibili sulla App Visit Fano che il turista potrà consultare in qualsiasi momento cliccando su "Around me" e selezionando un singolo monumento o un itinerario tra quelli della Fano romana, medievale, rinascimentale e barocca. Caricate nell’app 40 video guide, di cui una quindicina in formato 3D per immergersi nel viaggio virtuale, che raccontano tutti i siti di maggiori interesse della città. Ma per i nostalgici della carta, sono state stampate anche 10mila brochure (che spiegano le bellezze della città in italiano e in inglese, rimandando con un QR code all’app Visit Fano) a disposizione delle 80 strutture alberghiere del territorio e le 300 extra alberghiere.

"I contenuti di Fano città di Vitruvio - spiega Lucarelli - come tutti gli altri, sono ora disponibili gratis per tutti coloro che scaricano l’app. Ma in futuro alcuni contenuti saranno ad esclusivo appannaggio dei possessori della card che ha il costo di 10 euro, ma è gratuita per chi alloggia in città. Puntiamo non solo a promuovere le bellezze di Fano ma a renderle sempre disponibili al turista che arriva da noi. Un impegno che trae forza dal museo a cielo aperto che Fano può vantare e che stiamo rendendo sempre più visibile, anche con la riapertura degli scavi archeologici di Sant’Agostino".

Lucarelli ha anche annunciato ulteriori progetti: uno inserito in Fano Outdoor rivolto al mondo dell’escursionismo in bicicletta grazie all’accordo siglato di recente con Noi bike Marche life e l’altro finalizzato a calamitare l’interesse del turismo francese, in collaborazione con la Camera di commercio italiana di Nizza nel quadro del suo progetto "Visitez l’Italie". Ad ispirare questa convenzione il 12,4% in più di arrivi e il + 27,4% di presenze francesi a Fano rilevato l’estate scorsa. "Il turismo straniero in Italia vale il 40% ma nelle Marche meno del 20 - osserva Lucarelli -: questo significa che c’è un grandissimo margine di crescita per noi, che intendo cavalcare".

Tiziana Petrelli