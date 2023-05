Ancora barricate contro la discarica "Il sindaco Gambini se ne lava le mani"

La discarica di Riceci è un terreno ancora aperto dove stanno germogliando contrarietà alla sua realizzazione. Stefano Tribulini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia "Petriano Tricolore" dice: "In questi giorni si susseguono prese di posizione di più parti e alcuni politici tendono in maniera "camaleontica" ad appropriarsi della paternità della lotta contro la discarica. L’Amministrazione, e noi con essa, ha da sempre aderito a tutte le iniziative e progetti che tendevano a valorizzare la valenza ambientale ed agricola della zona di Riceci e del territorio comunale. Il nostro punto di riferimento è uno solo: la delibera comunale n. 54 di novembre 2022, avente come oggetto l’ipotetica costruzione di una discarica, nella quale si afferma l’assoluta e motivata contrarietà alla realizzazione di un progetto che allora era previsto molto meno impattante di quello attualmente presentato in Provincia".

"Gambini come Ponzio Pilato. È proprio così in commissione lavori pubblici il sindaco si lava le mani e dice che non può intervenire in quanto si intrometterebbe in una questione di un altro Comune. Addirittura ribadisce che non ha ruoli. Vergognosa questa sua pantomima - aggiunge Gianluca Carrabs, dirigente nazionale di Europa Verde -, lui è il vice presidente della Provincia in carica, ente competente al rilascio delle autorizzazioni e non può sottrarsi ad un giudizio di merito sulla questione. Che a mio parere già ha dato, confermando l’adesione del Comune di Urbino in quanto il suo consigliere delegato nel cda di Marche Multiservizi, Baccio Fiaccarini, ha votato a favore per la costituzione di Aurora srl, società di scopo che ha l’obiettivo di costruire e gestire la discarica". Da Urbino Fdi "crede che le scelte ed i progetti delle società di servizi e della politica debbano essere sempre valutati ponendo al centro di tutto l’essere umano e l’ambiente per garantire il diritto alla salute ed rispetto dell’ambiente - scrive la coordinatrice Emanuela Palliccia in una nota -. Riteniamo di non poter appoggiare il progetto in quanto vi é l’assenza del rispetto dei parametri normativi essendo in prossimità delle zone abitate. Ma anche per la deturpazione dell’ambiente in una zona votata al biologico e l’aumento dell’inquinamento proporzionale al traffico deii che trasportano i rifiuti". "Si ripete il solito e ormai tristemente noto teatrino orchestrato minuziosamente dal Pd. Su tutti il consigliere regionale Vitri che chiede alla Regione Marche di esprimere una contrarietà che la regione ha già espresso da tempo. Troppo impegnata con Biancani a inaugurare bar e pizzerie, finge di dimenticare le parole dell’assessore regionale Aguzzi che hanno chiaramente espresso la contrarietà della Giunta Acquaroli", aggiunge Giacomo Toccaceli.

Francesco Pierucci