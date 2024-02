Ancora coperta la fontana di via Mameli

E’ ancora nascosta da teli e coperture in plastica la chiacchierata fontana di Via Mameli. E’ stata oggetto di non poche critiche fin dalla sua prima inaugurazione avvenuta diversi anni fa. A causa di distacchi di mattonelle e un impianto idrico per il riciclo dell’acqua mal funzionante, negli ultimi tempi era ormai lasciata in un completo degrado che aveva ancor di più alimentato le tante critiche di molti cittadini.

Sembra che siano stati necessari circa ventimila euro per il restauro della fontana da poco terminato ed è stato anche ripristinato al meglio il funzionamento dell’impianto idrico. I lavori sono stati eseguiti da "Il Compasso, Atelier di Restauro di Michele Papi" ma per l’inaugurazione ci vorrà ancora tempo (è prevista per sabato 23 marzo) quando sarà di liberata dall’attuale copertura. Dopo l’inaugurazione in via Mameli, presso il salone degli Stemmi è in programma una pubblica cerimonia alla presenza e relazione di Bruno Corà, storico dell’arte, critico e giornalista. E’stato docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino e dell’Università di Firenze nonché Presidente della Fondazione Burri. La presentazione in Comune terminerà con brani di un concerto del pianista cagliese Alessandro Petrolati.

Mario Carnali