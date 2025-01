Ancora furti tra Cantiano e le zone limitrofe. Ladri scatenati rubano poco e fanno molti danni

Ennesimo raid dei ladri a Cantiano. Questa volta nella serata e nella notte tra domenica e lunedì. Presa di mira la zona dove ci sono gli impianti del tennis, non troppo distanti dal centro storico. Nel tardo pomeriggio un’abitazione è stata messa letteralmente a soqquadro, mentre in un’altra casa non sono riusciti a entrare per la presenza del proprietario, lo stesso circolo del Tennis Club Cantiano è stato visitato e rivoltato come un calzino e infine sempre in zona i malviventi sono entrati in una sala biliardi.

"Il bottino complessivamente è magro – dicono alcuni abitanti del paese – qualche centinaio di euro ma quello che ferisce maggiormente è il danno emotivo che i topi d’appartamento lasciano, viene lesa l’intimità della famiglia. Senza tralasciare i danni a infissi e immobili". Da ottobre sono almeno una decina e più i tentativi per rubare nelle abitazioni, la maggior parte dei quali si sono purtroppo concretizzati, gli ultimi furti, prima di quelli di domenica sera si erano verificati lunedì 30 dicembre, per l’occasione erano state prese di mira (tra le ore 18 e le ore 21) due abitazioni lungo la vecchia Flaminia. Le forze dell’ordine indagano, al momento non emergono novità.

am. pi.