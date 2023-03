Ancora grande freddo all’Itis La caldaia “arranca“ e così si trema

Ancora freddo all’Itis di Urbino. Aule e spazi con temperature basse e di conseguenza studenti, dipendenti e insegnanti che anche ieri per diverse ore hanno dovuto sopportare un grado di calore troppo esiguo per il periodo dell’anno in cui ci troviamo. Il problema sarebbe della caldaia che avrebbe tardato un po’ a partire; e quindi la temperatura iniziale, una volta varcato l’ingresso, era di 11.7 gradi come registrato quattro minuti prima della otto dalle piccole stazioni meteo installate all’Istituto tecnico “Mattei“. Una caldaia che, a quanto si apprende, soffrirebbe ogni tanto di qualche problema tecnico che si riflette specie in quattro o cinque aule che rimangono più fredde e tante altre che, invece, stanno al caldo.

Una situazione che perdura da novembre in alcune zone dell’ampio plesso dove, sempre in alcune aree, ci sono infiltrazioni di acqua. Infatti quando piove questa cola nelle aule o nelle aree comuni, come già vi avevamo raccontato su queste pagine anche meno di un mese fa. E allora può capitare che bisogna spostare le lezioni in atrio o fuori dalle classi. Una struttura imponente quella dell’Itis “Mattei“ e di non facile manutenzione ma chi tutti i giorni la frequenta chiede risposte.

Per questa mattina gli studenti avrebbero organizzato un momento per far conoscere la situazione e chiedere delle risposte, in primis alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Foto: il termometro che ieri segnava 11,7 gradi.

fra. pier.