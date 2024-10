Ancora riconoscimenti alla cantante LiLy ovvero Alice Putaggio

Continua a mietere premi e successi la giovanissima cantante pesarese Alice Putaggio, in arte LiLy, protagonista degli eventi dell’estate. E così dopo “Pesaro 2024“ sono arrivare le vittorie di “Giovani in crescendo“, del festival di Gatteo, del festival sotto il Conero, del festival del Delta, di Extreme voice “Pesaro talent show“. La giovane artista pesarese si è aggiudicata un altro riconoscimento a Rimini al Centro Malatesta con il premio della giuria, con ospite la “cricca“ di “Amici“, vincendo il contest canoro “Malatesta talent show“ aggiudicandosi una borsa di studio per l’accesso diretto ai casting finali di “Sanremo new talent“. Nel frattempo la giovane cantante si è esibita in vari concerti tra cui un "tributo a Mina" e successivamente alla Fiera del riuso al Parco Scarpellini, in due giornate distinte. Ed ancora alla festa del Porto, in piazzale della Libertà all’apertura delle orchestre il lunedì sera e la giornata di Ferragosto in cui ha aperto il concerto di Annalisa Minetti. Per seguire le sue gesta https://bio.site/LiLy._